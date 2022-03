Vallo: al San Luca, giornata di prevenzione per i disturbi dell’udito in età scolare

VALLO DELLA LUCANIA. Si terrà venerdì 1° aprile dalle ore 09:00 alle ore 17:00 presso l’ambulatorio di Audiologia sito al 7° piano dell’ospedale San Luca; la giornata di prevenzione per i danni da rumore in età scolare, al fine di prevenire problemi all’udito.

L’Unità Operativa di Otorinolaringoiatra di Vallo con il responsabile Dott. Giovanni Rodio, ha aderito alla giornata di prevenzione organizzata dalla Società Italiana di otorinolaringoiatra, rivolta ai ragazzi in età scolare.

L’importanza della prevenzione dell’udito

L’udito è fondamentale per sentire, capire e comunicare verbalmente. L’orecchio è un organo di senso molto complesso e delicato che necessita di protezione per l’intero arco della vita.

Il suo principale nemico è il rumore: infatti ascoltare in un ambiente rumoroso è molto faticoso e dannoso.

Se un rumore o un suono sono molto ‘forti’ e si è esposti ad esso per lunghi periodi, si possono sviluppare danni irreversibili al nostro orecchio.

Attualmente i problemi di udito coinvolgono non solo la popolazione anziana, ma anche i giovani; che spesso ascoltano la musica per lunghi periodi di tempo con le cuffiette o direttamente dalle casse ad alto volume, compromettendo in tal modo l’integrità dell’apparato uditivo.

Inoltre, altri fattori possono concorrere a danneggiare il nostro orecchio come particolari farmaci, virus oppure i traumi acustici acuti come lo scoppio di un petardo.

La prevenzione è l’unico strumento che abbiamo a disposizione per preservare il nostro udito ed è importante imparare fin da piccoli a proteggere questo delicato organo di senso.

Durante la giornata di sensibilizzazione per la prevenzione dei danni da rumore, sarà necessario esibire il green pass.