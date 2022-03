A Torchiara interventi di miglioramento del decoro urbano

Il Comune di Torchiara, guidato dal sindaco Massimo Farro, ha approvato lo Studio di Fattibilità relativo ai lavori di “miglioramento della qualità del decoro urbano di Torchiara” nell’importo complessivo di € 431.551,19.

L’Amministrazione Comunale ha intenzione di utilizzare i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per idonei e necessari interventi di manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche e di miglioramento della qualità del decoro urbano di Torchiara.

Investimenti su strutture e aree pubbliche per il miglioramento del decoro urbano a Torchiara

Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana, hanno facoltà di richiedere i contributi, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. Gli stessi sono volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

Torchiara, per poter beneficiare degli appositi contributi stanziati con la legge di bilancio 2022 per favorire progetti di rigenerazione urbana, ha stipulato pertanto una convenzione con altri comuni della zona. Si tratta di Cicerale, Giungano, Laureana Cilento, Ogliastro Cilento, Omignano, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino, Salento, Sessa Cilento, Stella Cilento.