Guerra in Ucraina, Fortunato: “Pronti ad accogliere chi fugge dal conflitto”

Santa Marina pronta ad ospitare profughi ucraina. “Santa Marina è un paese già abituato all’accoglienza -Spiega il Sindaco Giovanni Fortunato– sul nostro territorio è presente lo Sprar che accoglie famiglie di rifugiati ed un centro per minori non accompagnati, sono perfettamente integrati e ben accolti dai nostri cittadini”.

“Adesso siamo pronti a mettere a disposizione le nostre strutture per accogliere chi fugge dalla guerra in Ucraina. È giusto – continua Fortunato – dare una speranza a chi sta vivendo gli orrori della guerra, penso soprattutto alle persone fragili, ai bambini che dovrebbero giocare e andare a scuola non certo vivere quello che stanno vivendo”.

“Santa Marina è pronta a dare una speranza di vita a chi in questo momento ne ha bisogno”, conclude.