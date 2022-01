Dramma sul raccordo Sicignano – Potenza: muore 31enne

Era del 1990, non aveva ancora compiuto 32 anni e risiedeva a Potenza, il ragazzo morto nell’incidente stradale avvenuto intorno alle 11.30 sul Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza, al km 33 tra Tito e Picerno, in direzione Salerno.

Diversamente da quanto emerso nell’immediatezza dei fatti, non sono state coinvolte altre auto. Il giovane era da solo alla guida di una Dacia alimentata a GPL e – per cause da accertare – ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi più volte.

Quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione di un collega che in quel momento percorreva il Raccordo e ha prestato i primi soccorsi, il veicolo aveva un principio d’incendio in atto, subito spento. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che registrate la morte dell’uomo.