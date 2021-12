Futani: un’iniziativa per rilanciare il centro storico

Amministrazione Comunale di Futani ha aderito al progetto “ITS for Italy”, concepito da due noti

imprenditori Italiani a Londra per ricostruire insieme i borghi e i centri d’ltalia.

L’obiettivo del progetto nasce dalla necessità di far scoprire bellezze italiane dimenticate perché

malmesse o in disuso ma che possono rinascere grazie alla loro iniziativa e alla collaborazione creata con i

Comuni disponibili nel reperire gli immobili da salvare e salvaguardare nei punti strategici delle città.

Si tratta dunque di un’iniziativa finalizzata al recupero e alla rivitalizzazione del Centro Storico del Comune

di Futani.

Tra le aree strategiche di intervento, individuate dall’Amministrazione del Comune di Futani, risultano gli

obiettivi riferiti alla programmazione e gestione di interventi ed azioni per il recupero della funzione

abitativa del centro storico, mediante una complessiva riqualificazione del suo tessuto urbanistico-edilizio.

Nel Centro Storico di Futani, Castinatelli ed Eremiti, vi sono molti immobili di proprietà di privati che

risultano in condizioni di degrado o comunque inabitati per diverse motivazioni.

Al fine di realizzare gli obiettivi preposti, l’Amministrazione intende procedere – con la collaborazione dei

cittadini – alla redazione di un elenco di immobili i cui proprietari sono interessati a vendere a prezzi di

mercato.

I proprietari di tali immobili dovranno quindi presentare istanza presso il Comune di Futani, redigendo

apposito modulo.

Gli immobili selezionati per il Progetto “ITS for Italy” verranno posti in vendita presso il mercato

internazionale e successivamente ristrutturati dai nuovi proprietari.

I criteri di selezione degli immobili di cui sopra sono individuati nelle Linee Guida indicate da “ITS for

Italy”.

Gli altri immobili resteranno in elenco per la programmazione di eventuali nuovi progetti che

l’Amministrazione potrà avviare.