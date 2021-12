Pisciotta, Codici: “No alle pluriclassi”

PISCIOTTA. No alle pluriclassi. Lo chiede l’Associazione Codici, tramite il consigliere Massimo Carleo.

Una nota è stata inviata al Comune di Pisciotta, al dirigente dell’IC di Centola e all’ufficio territoriale del Miur per sottolineare come le pluriclasse nei plessi di Caprioli e Pisciotta limitino il buon esito della didattica.

“Impensabile – fanno sapere – che un docente possa insegnare nella stessa aula a bambini di classi differenti per l’intero anno scolastico”. Diverse le istanze presentate dai genitori che ritengono le pluriclassi “una soluzione non idonea a garantire la piena qualità e il buon esito della didattica per i propri figli”.

Eppure, ad oggi, nel territorio di Pisciotta ci sono pluriclassi dislocate a distanza di 5 km tra di loro: “Un’idonea e adeguata organizzazione consentirebbe di scongiurare la necessità di averle”, sostengono dall’associazione Codici.

Di qui la richiesta al Comune di “farsi carico della logistica delle aule e del trasporto degli alunni, l’istituto dovrà farsi carico dell’organizzazione del personale docente e della didattica”