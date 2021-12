Gabriele Pastore all’Us Agropoli: “So di arrivare in una società con obiettivi importanti”

Nuovo innesto di mercato annunciato nella giornata odierna in casa Us Agropoli: si tratta di Gabriele Pastore, presentato nel pomeriggio, difensore che andrà a rafforzare la retroguardia di mister Giuseppe Cianfrone. Tassello d’esperienza, con tanta Serie D alle spalle per la squadra, cara al patron Carmelo Infante, capolista del girone C di Eccellenza che domenica sarà chiamata allo scontro al vertice con il San Marzano. Questo l’annuncio diramato da parte del club delfino dell’ingaggio del classe ’93 ex Polisportiva Santa Maria, che ha lasciato anche le sue prime dichiarazioni da calciatore agropolese.

Gabriele Pastore all’Us Agropoli: l’annuncio del club delfino

L’US Agropoli comunica di aver tesserato il difensore Gabriele Pastore. Il calciatore si è già allenato con la squadra di mister Cianfrone ed è già disponibile per la trasferta di Angri contro il San Marzano.

Il curriculum del difensore napoletano parla da sé. Nato a Napoli, il 26 maggio 1993, è un difensore di piede destro con lunga militanza in Serie D. Nell’ultima stagione ha giocato al Santa Maria Cilento. In precedenza ha vestito le maglie di: Città di Anagni, Rotonda, Gragnano, Herculaneum, Calcio Pomigliano, Sarnese, Battipaglese e Gladiator per un totale di 212 presenze in categoria.

Le parole del calciatore ex Polisportiva Santa Maria

“Ho accettato questa chiamata perchè so di arrivare in una società sana con obiettivi importanti. Inoltre ho ritrovato ex compagni di squadra che hanno sempre disputato campionati a vincere e questo è un grande stimolo. Sono consapevole di dover rimpiazzare Antonio Della Monica che stava facendo un grande campionato. Da calciatore capisco la sua sofferenza per il brutto infortunio e ci tengo nel mio primo giorno a mandargli un grande in bocca al lupo. Infine so bene che quest’anno c’è da festeggiare al meglio il centenario e spero di farlo insieme ai tifosi dei delfini nel miglior modo possibile”.