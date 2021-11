Nel torneo di Serie A2 di calcio a 5 femminile è presente, nel girone D che vede inserita anche la Salernitana Femminile 1970, il Royal Team Lamezia. Nel team calabrese milita, come nella scorsa stagione, Antonella Aliotta, calcettista classe ’99 nata a Vallo della Lucania ed originaria di Palinuro. La formazione biancoverde nella quinta giornata di campionato sarà opposta alle siciliane del Castellamare: per le calabresi buon avvio di torneo grazie alle tre vittorie ottenute, a fronte di una sola sconfitta, con 28 reti realizzate e sette incassate. Nelle ore scorse la stessa Antonella Aliotta, autrice di sette reti, che la portano ad essere al capocannoniera della squadra, si è soffermata in sala stampa:

Antonella Aliotta: “L’importante è vincere anche se fare gol fa sempre piacere”

“Siamo un gruppo giovane con tanti nuovi acquisti e ci vuole del tempo per trovare il massimo feeling. Questo non toglie che comunque puntiamo in alto. Con lo Scaletta è vero che abbiamo avuto tante occasioni ma non sempre si riescono a concretizzare tutte le occasioni, mettiamoci pure che abbiamo colpito pali e traverse e certamente fa parte del gioco. Vincere con uno o tanti gol di scarto cambia poco, l’importante erano i tre punti e sono arrivati. Però devo dire che abbiamo dato una grande prova di maturità restando concentrate fino alla fine nonostante la cattiva giornata della direzione gara che poteva mandarci fuori fase”.

Appuntamento con il gol fallito nell’ultima gara? “Cercherò di rifarmi alla prima occasione”

“Sicuramente le siciliane non verranno a farsi una passeggiata, da parte nostra con il mister abbiamo lavorato molto per farci trovare pronte e portare a casa i tre punti. Su questo siamo molto determinate e decise a non mollare per raggiungere l’obiettivo. L’importante è vincere anche se fare gol fa sempre piacere. Cercherò di rifarmi alla prima occasione.”