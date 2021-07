Antonella Aliotta: rinnovo con il Lamezia femminile per la calcettista cilentana

Antonella Aliotta è una calcettista che da diversi anni calca i campi di Serie A2 di calcio a 5 femminile, secondo campionato a carattere nazionale del futsal a tinte rosa. La laterale classe ’99 è originaria di Palinuro e nata a Vallo della Lucania, ma abita da anni a Rotonda in provincia di Potenza. Nelle ultime ore la stessa atleta ha rinnovato, per il secondo anno, il suo rapporto con le calabresi della Vigor Lamezia Women. Dopo i trascorsi con la Venus Lauria, quindi, la giocatrice si appresta a vivere la sua seconda stagione con la formazione della provincia di Reggio Calabria. La maglia numero tre biancoverde, già indossata nel campionato da poco archiviato, non cambierà quindi padrona. Questo il comunicato della squadra, iscritta nel girone D di Serie A2, che ha annunciato la permanenza in terra calabra dell’atleta di origini cilentane.

Antonella Aliotta ancora a Lamezia: l’annuncio del club biancoverde

Antonella Aliotta fa il bis, rimane in biancoverde. La società della Royal Team Lamezia annuncia un gradito ritorno: Antonella Aliotta vestirà la maglia biancoverde per il secondo anno consecutivo. Laterale pivot, dopo due stagioni con la Venus Lauria in Serie A2, lo scorso anno è approdata a Lamezia e sin da subito ha dimostrato professionalità, impegno e il proprio valore, siglando ben 11 reti. La società, dunque, considerando l’ottima stagione disputata non ha esitato a riconfermarla.

Le parole della calcettista di origini cilentane

“L’anno trascorso a Lamezia ha rappresentato per me una crescita sia a livello personale che calcistico, ho acquisito maggiore consapevolezza sulle mie qualità e capacità. Considero la Royal una famiglia, un’ambiente stimolante e sono sicura che è la squadra giusta per continuare a crescere sia tecnicamente che tatticamente. Non vedo l’ora di scendere in campo con i colori biancoverdi, infine mi preme ringraziare la società per la fiducia riposta in me, farò del mio meglio per ripagarla.”