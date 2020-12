Calcio a 5 femminile – Vigor Lamezia, Antonella Aliotta: “Con il Rionero gara impegnativa”

Tour de force alle porte per la Vigor Lamezia Women, squadra calabrese inserita nel girone D di Serie A2 di calcio a 5 femminile. In calendario per il quintetto del tecnico Monti, e del patron Mazzocca, dal 6 al 23 dicembre ben sei gare, una in pratica ogni 3 giorni. Il club biancoverde vede presente la calcettista cilentana Antonella Aliotta, che ha parlato nelle ore scorse ai microfoni dell’ufficio stampa calabrese. Queste le dichiarazione della laterale classe ’99, ex Venus Lauria, originaria di Palinuro e nata a Vallo della Lucania.

Le parole di Antonella Aliotta sulla gara di martedi contro la Salernitana

“L’emozione di segnare un gol è sempre indescrivibile in quel momento provi molte sensazioni bellissime: un mix di adrenalina e gioia. Dopo il gol sono andata ad abbracciare il mister d’istinto. Grazie a lui sto ottenendo risultati importanti, migliorando sempre più, allenamento dopo allenamento. Volevo semplicemente ringraziarlo”.

Le parole della calcettista cilentana sulle gare ravvicinate

“Giocare tre trasferte consecutive può certamente pesare sotto l’aspetto fisico, perché bisogna affrontare tante ore di viaggio prima di giocare le gare ma. Comunque, mentalmente ci si arriva carichi con la speranza di portare a casa i tre punti”

Le dichiarazione dell’atleta della Vigor Lamezia sulla gara contro il Rionero

“Il Rionero ha una lunga esperienza in A2 alle spalle, sicuramente sarà una gara impegnativa. In settimana abbiamo lavorato per affrontare al meglio questa partita importante e cercheremo di portare a casa un’altra vittoria”.