Montecorice: dopo 40 anni nella PA Flavio Meola va in pensione e punta alla candidatura a sindaco

MONTECORICE. Con la fine del mese di ottobre ha cessato la sua attività quarantennale nella pubblica amministrazione Flavio Meola, originario di Montecorice, comune di cui è stato più volte amministratore. Nato nel centro cilentano il il 10 ottobre 1954, spostato con Elvira Catania e padre di due figli, Raffaele e Rosario, Meola negli ultimi anni è stato direttore amministrativo degli ospedali di Vallo della Lucania, Agropoli, Polla-Sala Consilina con i vari distretti sanitari annessi, ed è stato nominato dal Direttore Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di tutta l’Asl Salerno.

Flavio Meola: una carriera quarantennale come direttore amministrativi

Oltre ai tanti incarichi di vertice nell’azienda sanitaria, dopo la laurea magistrale in giurisprudenza è stato anche Ufficiale di complemento dell’Esercito italiano, congedandosi col grado di Capitano.

L’attività politica

Flavio Meola ha avuto anche importanti incarichi politici: Consigliere e poi Assessore della provincia di Salerno nell’epoca Cirielli e Sindaco del suo comune, Montecorice, per due mandati.

Meola si è detto sempre orgoglioso delle sue radici e del suo paese e infatti, mentre è in attesa di un nuovo incarico come consulente esterno dell’Asl, sta lavorando anche per candidarsi nuovamente alla carica di sindaco.

Nel centro cilentano si tornerà alle urne nella prossima primavera e Flavio Meola è deciso a mettersi a disposizione dei cittadini proponendosi per il terzo mandato. Fino a pochi mesi fa, quando ha scelto di rassegnare le dimissioni, è stato il figlio Rosario ad occupare un posto a palazzo di città come consigliere comunale.