Pusher salernitano arrestato grazie ad un’app

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto al consumo degli stupefacenti, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato G.Z., classe 2001, per il reato di detenzione a fini di spaccio.

In particolare, un equipaggio della Sezione Falchi della Squadra Mobile, in Via Santa Margherita, ha sorpreso il prefato in possesso di 14 involucri di cocaina, per un peso lordo di gr.1,47, e nr. 7 involucri di eroina, oltre alla somma di euro 85 ed un telefono cellulare.

Preziosa è stata la collaborazione di un utente che ha segnalato l’attività di spaccio attraverso l’App YOUPOL della Polizia di Stato, gratuita e scaricabile su ogni tipo di telefono cellulare smartphone, che permette di inviare segnalazioni alle forze dell’ordine.

Un utente, infatti, ha segnalato un’attività di spaccio di stupefacente nella zona ed i poliziotti della Questura di Salerno hanno verificato la segnalazione con gli opportuni controlli.

Proprio in tale contesto, gli Agenti della Polizia hanno sorpreso il giovane pusher in possesso delle numerosi dosi pronte alla vendita.

Lo spacciatore è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio per direttissima previsto nella mattinata.