Rapine ai danni di extracomunitari: arrestato pregiudicato salernitano

Nella serata di ieri 27 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Salerno Principale, coordinati dal Comandante Interinale della Compagnia di Salerno Cap. Graziano Maddalena, hanno tratto in arresto B.M. (classe 1978), pregiudicato di Salerno, resosi responsabile di quattro rapine tentate e consumate, lesioni personali e porto abusivo di arma da taglio.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dall’ufficio Gip del locale Tribunale su richiesta della Procura della Repubblica.

Il provvedimento restrittivo è scaturito dalle indagini svolte dal reparto operante, e pienamente condivise dall’Autorità Giudiziaria, a seguito delle rapine perpetrate dal citato, rispettivamente in data 17 maggio e 06 giugno ai danni di quattro cittadini extracomunitari. In tutti gli episodi, verificatisi per le vie del centro storico di Salerno, il rapinatore minacciava le vittime di consegnare il denaro in loro possesso brandendo un coltello a scatto o una bottiglia rotta. In una occasione non esitava a colpire una delle vittime procurandole una ferita da taglio ad una mano.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.