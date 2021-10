Camerota: nuova lapide in memoria dei pescatori scomparsi

L’Associazione Tuttinsieme ha ricollocato domenica sera, nei pressi di largo Don Crispino a Marina di Camerota, una nuova lapide commemorativa là dove l’inverno scorso il maltempo l’aveva distrutta.

«Nei componenti dell’Associazione Tuttinsieme c’è stata da subito l’idea di ricollocarne una nuova ma più robusta e di volerla modificare nelle misure aggiornandola dei nomi nuovi dei pescatori defunti – dichiara la presidente Giovanna Attanasio -. Perché se ne interessa Tuttinsieme? Perché molti anni or sono, la targa commemorativa è rimasta così come era stata realizzata e nel tempo non c’è stato lo spirito di rinnovarla. In occasione delle Feste del Mare e dei Pescatori, l’Associazione Tuttinsieme, nel sentire profondo il sentimento verso i propri avi pescatori si è presa l’incarico di rinnovarla arrivando ai giorni nostri. Infatti la targa commemorativa è un mausoleo che richiede di essere rinnovato periodicamente causa la morte di concittadini che con il mare ci hanno vissuto. Tuttinsieme lo fa in forza di quel sentimento che lega i suoi associati con quei nomi perché tra i tanti ognuno conserva il ricordo dei propri cari. Tuttinsieme – continua Attanasio – lo fa con proprie risorse e per questa occasione si ritiene soddisfatta di aver ricevuto da concittadini di Marina di Camerota contributi per la nuova lastra rispondendo al detto: “chi vuole fa, chi non vuole…parla”. La storia di più di dieci anni di attività di Tuttinsieme, racconta di eventi e manifestazioni popolari di risultati utili e produttivi per Marina di Camerota. Abbiamo animato il nostro paese interessandoci di sociale o di sport, di sanità, di turismo e di cultura e di tanto altro stabilendo obiettivi da raggiungere e conquistandoli, il tutto con propri sforzi economici restando naturalmente nel limite delle nostre disponibilità senza raccogliere provocazioni fuori luogo, che non fanno mai bene alla collettività».

«Un ringraziamento – chiosa la presidente – è doveroso verso tutti coloro che insieme a noi si sono interessati per la nuova targa realizzata. Un ringraziamento alle forze dell’ordine presenti, a don Gianni, al sindaco e all’amministrazione comunale, al trombettista Antonio Marotta, a Gioacchino Cavaliere e Licusati live. La memoria trattiene ricordi in movimento. Ogni giorno il metallo della lastra subirà una alterazione in segno che i tempi passano mentre la memoria dei nostri cari resta identica negli occhi e nel cuore di coloro che amano ricordarli».