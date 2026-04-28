Castellabate, scatta il Daspo Urbano: 26enne allontanato dai locali pubblici per sei mesi

Il 27 aprile, a Castellabate (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno notificato a un 26enne del luogo un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.). L’ordinanza è stata emessa dal Questore di Salerno ai sensi dell’articolo 13-bis del Decreto Legge n. 14/2017, nell’ambito delle attività di controllo del territorio.

Sicurezza e ordine pubblico sotto i riflettori

Il provvedimento rientra nelle misure adottate a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. La decisione trae origine da comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza urbana e per l’ordinato svolgimento della vita sociale, specialmente nei contesti legati alla movida e ai locali di intrattenimento del comune cilentano.

I dettagli del divieto: sei mesi lontano dai locali

Nello specifico, al giovane è stato imposto il divieto di accesso e di stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio del Comune di Castellabate. La misura, della durata di sei mesi, è scattata in seguito al coinvolgimento del soggetto in un litigio verificatosi all’interno di un’attività commerciale della zona.