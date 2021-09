Vallo della Lucania: una seduta vaccinale per donne incinte e in allattamento

VALLO DELLA LUCANIA. Per venerdì pomeriggio (10 settembre) al San Luca è stata organizzata una seduta vaccinale dedicata alle donne in gravidanza e in allettamento. Un appuntamento importante poiché, sull’efficacia e la sicurezza dei vaccini per queste categorie di persone c’è ancora scarsa informazione.

«Ancora una volta – sottolinea Salvatore Ronsini, responsabile anche del Dipartimento per la salute della donna e del bambino dell’Asl di Salerno – rinnovo l’appello a tutte le donne incinte, non devono avere paura della vaccinazione, non devono aspettare e farla subito, sappiamo che non succede nulla a loro e al feto».

Il primario tiene a precisare che «il sistema anti Covid per quanto riguarda la maternità è ben collaudato al San Luca. Fortunatamente i casi sono stati sporadici durante la pandemia e nessuno grave come la giovane mamma di Ascea».

Il riferimento è ad Antonietta, la donna ricoverata in un ospedale napoletano. La sua bambina è stata fatta nascere prematuramente, proprio perché la mamma era ricoverata con il coronavirus in gravi condizioni; purtroppo la piccola non ce l’ha fatta.