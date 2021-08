A Gary William MacQueston la cittadinanza onoraria di Atena Lucana

- Ads -

Nel consiglio comunale del 27 agosto, dopo l’approvazione del regolamento sulla concessione della cittadinanza onoraria,

su richiesta del Sindaco Luigi Vertucci l’assemblea consiliare di Atena Lucana ha concesso la cittadinanza onoraria a Gary William MacQeuston

“Per l’impegno profuso e volto a costruire e tramandare la memoria dei cittadini di Atena Lucana emigrati negli Stati Uniti D’America. L’opera di Gary William MacQueston ha contribuito a far emerger il ruolo delle donne e degli uomini di Atena Lucana nella costruzione del Nuovo Mondo”.

Nipote di immigrati atenesi in America a inizio novecento, Gary William, già presidente del Centro Culturale Italiano del Massachusetts, ha dedicato la propria vita a mantenere salda la memoria degli emigrati italiani ed in particolare atenesi evidenziandone il ruolo importante nella nascita dell’America. Tutt’ora organizza molti eventi in favore degli emigrati.

E’ presidente anche di un comitato italiano che assegna Borse di studio agli studenti di origine italiana.