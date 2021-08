Agropoli: ecco la Cittadella dei giovani

- Ads -

Sono già pervenute alcune domande di partecipazione alla manifestazione di interesse finalizzata alla programmazione e all’espletamento di corsi gratuiti in materia di Arti visive, Scrittura creativa, laboratori teatrali e musica, nell’ambito del progetto Cittadella dei giovani, a cura dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Agropoli. L’avviso, che scadrà il 27 agosto 2021, è disponibile al seguente link: https://bit.ly/3y7CmWd.

Con delibera di giunta n. 186 del 13 luglio 2021 è stata istituita la Cittadella dei giovani di Agropoli, intesa come un centro permanente di attività e iniziative a sfondo culturale, sociale ed artistico, a cui si aggiungono attività formative a livello semi-professionale e d’informazione. In data 27 luglio 2021 è stato pubblicato un primo avviso di manifestazione di interesse per la programmazione e l’espletamento di corsi in materia di Arti visive, Scrittura creativa, laboratori teatrali e musica. A questo ne seguiranno altri che coinvolgeranno altre materie artistiche, nonché semi-professionali e di informazione. Sono in programmazione, infatti, corsi gratuiti in diversi settori: sport, danza, ceramica, fotografia, nonché corsi di educazione civica in materia di diritto degli Enti Locali e governo del territorio.

Lungi dalla visione di un’accademia o di una scuola, l’obiettivo della Cittadella è quello di promuovere l’interesse e la partecipazione dei giovani, sollecitando il superamento di problematiche sociali e ambientali.

«La Cittadella dei giovani – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche sociali, Maria Giovanna D’Arienzo – mira a promuovere l’agio e il protagonismo sociale, culturale e politico, stimolando nei giovani creatività, espressione e autodeterminazione, nonché indipendenza di pensiero, integrazione e inclusione sociale».