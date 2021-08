Sapri festeggia Gerardo Salvucci, magazziniere della Salernitana

Per il magazziniere della Salernitata, il Saprese doc Gerardo Salvucci, è stato un pomeriggio indimenticabile!Lo hanno ricevuto il primo cittadino, dottor Antonio Gentile (primo, da sinistra), e il Consigliere delegato allo Sport , ing. Giuseppe Procopio, per consegnargli una splendida targa e per esternargli tutta la gratitudine e la stima della Città!

Gerardo, che era accompagnato dalla sua cara mamma Giuseppina e dalla sorella Assunta, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti ed ha consegnato al primo cittadino un pallone, il gagliardetto e la casacca granata della Salernitana, neo promossa in Serie A.

Era presente anche una delegazione del Club “Clan Granata” di Policastro Bussentino, guidata dal giovane Presidente Antonio Eboli, che ha consegnato a Gerardo una Targa.

Salvucci, magazziniere della Salernitana dal 2011, ha vissuto dieci anni di sogno con i “Granata”, dalla Serie D alla massima Divisione.

“Oggi – ha osservato, tra l’altro- sono pronto a calcare i terreni di gioco degli Stadi più importanti d’Italia e potrò guardare da vicino anche i campioni internazionali che militano nei vari Club!”.