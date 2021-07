Padula: entra nel vivo EsternArti 2021

EsternArti 2021 entra nel vivo. Sabato 31 luglio, alle ore 18.30, appuntamento in Certosa di Padula per la visita guidata gratuita all’arte pubblica presente nel parco del monastero intitolato a San Lorenzo. A conclusione del percorso, nel 700esimo anniversario della morte di Dante, l’attore Enzo D’Arco declamerà versi scelti della Divina Commedia. La rassegna EsternArti è promossa da Padula Parco Contemporaneo, progetto di promozione dal basso del patrimonio artistico contemporaneo delle aree esterne della Certosa di San Lorenzo a Padula.

L’appuntamento del 31 seguirà al partecipato incontro nel centro storico del comune valdianese di sabato scorso. La visita guidata alle opere d’arte lascito delle passate edizioni dei simposi di scultura e al Museo didattico della Pietra di Padula sotto la guida del direttore Giovanni Cancellaro. Per l’occasione sono stati aperti i musei civici visitabili gratuitamente ed in particolare è stata promossa la visita al Museo Civico Multimediale che racconta anche la storia dell’Unità d’Italia di cui quest’anno si celebra il 160° Anniversario.

“All’evento hanno partecipato turisti, turisti di ritorno, residenti e anche i minori non accompagnati del centro Sprar di Padula nell’ottica di partecipazione attiva, coinvolgimento della comunità e di integrazione” ha commentato Antonella Inglese, tra i fautori di Padula Parco Contemporaneo.

Contestualmente, in collaborazione con l’associazione Faq-Totum, è stata lanciata una call per artisti under 35 ai quali sarà data la possibilità di esporre nella sala dello speziale della Certosa. Le candidature pervenute concorreranno alla creazione di una short list e saranno ammesse fino al prossimo lunedì 2 agosto.