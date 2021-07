I sindaci salernitani incontrano il Ministro Mara Carfagna

Un incontro webinar con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, è stato promosso dall’onorevole Gigi Casciello, Deputato di Forza Italia e Consigliere politico Ministro del Sud e della Coesione territoriale, insieme ai consiglieri provinciali Valerio Longo e Giuseppe Ruberto.

L’incontro, nell’ambito delle iniziative di ascolto delle realtà territoriali, è in programma nella giornata di oggi (martedì 20 luglio) alle ore 15, e verterà sulla programmazione del PNRR e dei Fondi della Coesione per la provincia di Salerno.

Sarà l’occasione per un momento di confronto che il Presidente della Provincia di Salerno e i Sindaci del Salernitano potranno avere con il Ministro Carfagna sugli interventi in programma per il Mezzogiorno d’Italia.