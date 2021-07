“PitturiAMO Pisciotta”: al via la I edizione

L’Associazione Iolanda, in collaborazione con la Misericordia di Pisciotta, bandisce a scopo benefico la prima edizione del Concorso: “PitturiAMO Pisciotta” una gara di pittura unica nel suo genere, che darà visibilità e prestigio agli artisti partecipanti, che troveranno nelle bellezze di Pisciotta una meravigliosa e magica fonte di ispirazione per pennellate divine di un luogo paradisiaco.

Il Concorso, a cura della poetessa e professoressa Maria Marsicano, si articola in due sezioni: Estemporanea di pittura. Concorso/mostra di pittura Estemporanea di pittura

L’estemporanea di pittura, avrà luogo il 31 luglio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 20.00; la manifestazione si propone di valorizzare il borgo medioevale di Pisciotta attraverso l’arte pittorica e di promuovere questa forma artistica.

L’evento intende inoltre offrire un’opportunità a quanti amano la pittura creando le condizioni affinché i pittori possano incontrarsi tra loro e farsi conoscere dal pubblico.

Sono ammesse tutte le tecniche pittoriche. Il tema è “Pisciotta e i suoi scorci”.

I partecipanti dovranno essere muniti di tutti i mezzi necessari per l’esecuzione dell’opera, compresa la tela o altro supporto, cavalletto e colori.

Le opere dovranno essere realizzate sul posto, il termine ultimo per la consegna è previsto per le 20.00 presso la sede della Misericordia in via Foresta. Tutte resteranno di proprietà dell’Associazione.

I partecipanti riceveranno una bottiglia di olio extra vergine d’olivo varietà” la pisciottana” e un buono sconto da spendere nei ristoranti convenzionati del comune di Pisciotta da ritirare presso la sede della Misericordia Pisciotta in via Foresta, alla consegna dell’opera.

Premiazione Il 31 luglio 2021, alle ore 22,00 presso la piazzetta antistante la Chiesa della Madonna del Carmine in Pisciotta.

Per ULTERIORI INFORMAZIONI mariamarsicano10@gmail.com cell.3274635102