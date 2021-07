Padula: sottoscritto accordo di collaborazione scientifica con due università romane

E’ stato sottoscritto dal sindaco di Padula, Paolo Imparato, e dai Rettori dell’Università degli Studi Roma Tre, prof. Luca Pietromarchi, e dell’Università Sapienza di Roma, prof.ssa Antonella Polimeni, un accordo bilaterale di collaborazione scientifica per un finanziamento di borse aggiuntive di dottorato di ricerca finanziate da ente comunale inserito nella Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

L’accordo assume particolare importanza per le pluriennali indagini archeologiche svolte nel territorio della cosiddetta “Lucania Occidentale” dall’insegnamento di Archeologia Preistorica e Protostorica di Roma Tre (si ricorda, a tal riguardo, il Convegno Scientifico “Il Culto in Grotta”, tenutosi a Padula nel 2012) e per la progettualità scientifica per installazioni museali divulgative, temporanee e non, da effettuarsi presso la Certosa di San Lorenzo.

I due dottorati hanno come tema “Ricerca in storia, territorio e patrimonio culturale-37° ciclo” e “Ricerca in storia, antropologia, religioni-37° ciclo”. “Sono particolarmente soddisfatto della sottoscrizione degli accordi – ha dichiarato il sindaco Paolo Imparato – Continua il percorso nell’ambito della valorizzazione del nostro patrimonio nell’ottica della collaborazione con due Università che supporteranno in futuro le attività a Padula.

Ringrazio i due Rettori per l’attenzione al nostro Comune, inserito negli Elenchi ufficiali della Strategia Nazionale Aree Interne”.