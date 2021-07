L’almanacco del 14 luglio 2021

E’ il 195° giorno dell’anno, 28ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 170 giorni.

Santi del giorno

San Camillo de Lellis (Sacerdote)

San Ciro di Cartagine (Vescovo e Martire)

San Liberto (Martire venerato a Saint-Trond)

San Marchelmo (Sacerdote e Monaco)

Santa Toscana (Vedova)

San Camillo è il protettore di infermieri, ammalati, ospedali.

Etimologia

Camillo, nome, già usato al tempo degli antichi Romani, è di origine probabilmente etrusca, e indicava in latino un giovane addetto a sacrifici e a cerimonie sacre. Quindi più semplicemente gli si può attribuire il significato di “fanciullo”.

Proverbio del giorno

D’aprile non ti scuoprire, di maggio vai adagio, di giugno cavati il codigugno, e se non pare tornatelo a infilare; di luglio vattene ignudo.

Aforisma del giorno

Per “non” scrivere un libro nessuna medicina è più efficace che leggerne molti (F.Martini)

Accadde Oggi

1969 – “Easy Rider” al cinema

1789 – Scoppia la Rivoluzione Francese

1902 – Crolla il campanile di Venezia

1963 – Calimero esordisce in tv

Sei nato oggi?

Sei ambizioso, intraprendente e deciso, e nello stesso tempo sai valutare attentamente le tue mosse scegliendo il momento più opportuno per agire. Difficilmente mancherai il bersaglio e i successi sul lavoro sono assicurati. Se però non vuoi vincere in solitudine, devi imparare, in amore, ad essere meno autoritario ed intransigente.

Celebrità nate in questo giorno

1862 – Gustav Klimt

1940 – Renato Pozzetto

1910 – William Hanna

1918 – Ingmar Bergman

1904 – Isaac B. Singer