L’almanacco dell’11 luglio 2021

E’ il 192° giorno dell’anno, 27ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 173 giorni.

Santi del giorno

San Benedetto (Abate) protettore di agricoltori, architetti italiani, chimici, contadini, ingegneri e speleologi.

San Chetillo (Sacerdote)

San Drostano di Deer (Monaco)

Sant’Olga di Kiev (Granduchessa)

Etimologia

Olga, nome russo di antichissima origine vichinga, è dato per diffuso, al di là dei Balcani, sin dal secolo XI, nelle Cronache di Nestore.

Proverbio del giorno

Un bel tacer non fu mai scritto

Aforisma del giorno

Ben di rado si vedono i grandi uomini fallire nelle loro più grandi imprese. (Napoleone Bonaparte)

Accadde Oggi

1899 – Nasce la Fiat

1979 – Omicidio Ambrosoli

Sei nato oggi?

I nati l’11 luglio sono persone altamente socievoli, affascinati da molti aspetti del mondo che li circonda. Di solito hanno un commento pronto per qualsiasi argomento, fieri come sono di essere annoverati tra coloro che sanno. Difendere la propria privacy è molto importante per i nati l’11 luglio ed essi consentono solo a poche persone di penetrare al di là dei loro confini difensivi.

Celebrità nate in questo giorno

1934 – Giorgio Armani

1936 – Lino Banfi

1920 – Yul Brynner

1926 – Teddy Reno