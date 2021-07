Agropoli: visite oculistiche gratuite in spiaggia

AGROPOLI. Il comune ha aderito al progetto “La prevenzione non va in vacanza”, giunto alla sua 3^ edizione. L’assessorato alle Politiche sociali, retto da Maria Giovanna D’Arienzo, ha organizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, due mattinate di visite oculistiche gratuite presso il lido accessibile (Lido “Il Raggio verde” – lungomare San Marco).

Visite oculistiche: l’appuntamento

Sarà possibile effettuare uno screening oculistico gratuito. L’iniziativa è aperta a residenti e turisti, nei giorni di martedì 13 e di mercoledì 14 luglio, dalle ore 9.00 alle 13.00.

La campagna

“La prevenzione non va in vacanza” è la campagna informativa promossa da Iapb Italia Onlus per sensibilizzare le persone a prendersi cura della salute dei loro occhi anche in vacanza.

L’obiettivo è invitare le persone a non abbassare la guardia, adottando uno stile di vita sano durante la stagione estiva, seguendo una dieta varia ed equilibrata e prestando la massima attenzione agli effetti dannosi che il sole può provocare alla salute degli occhi.