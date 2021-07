Comuni ciclabili: Capaccio Paestum entra nella rete

Capaccio Paestum entra ufficialmente nella rete dei Comuni Ciclabili. Con una cerimonia virtuale, giovedì 15 luglio, a partire dalle 9.30, si terrà la cerimonia conclusiva della quarta edizione del progetto Comuni Ciclabili promosso dalla Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta). È in tale circostanza che la Città di Capaccio Paestum otterrà il riconoscimento raggiunto attraverso un percorso durato mesi.

In seguito all’adesione all’iniziativa promossa dalla Fiab, la Città ha messo in campo una variegata serie di azioni. In primis, sono state istituite la Zona 30 per Piana Paestana e per Capaccio centro storico (una zona di moderazione del traffico che favorisca gli spostamenti in bicicletta, a piedi e con i mezzi pubblici), nonché le relative porte d’accesso. Non solo: tra le altre cose, il Comune di Capaccio Paestum ha aderito alla CIAB, il Club imprese amiche della bicicletta che mette in rete aziende, enti locali, professionisti, associazioni, operatori turistici e ogni tipologia di operatore economico, amministrativo e sociale che vogliano sviluppare attività in favore della bicicletta. La Città ha aderto anche alla Settimana europea della Mobilità sostenibile nonché a Bimbimbici, e ha istituito l’Ufficio Biciclette all’interno dell’ufficio Turismo, eventi, cultura e sport. Tutti passi fondamentali nella direzione di una mobilità sostenibile.

«Ottenere il riconoscimento di Comune Ciclabile – dichiara il sindaco Alfieri – permette a Capaccio Paestum di essere inserita nella rete nazionale delle città più adatte a essere vissute e visitate in bicicletta. In questo modo la Città potrà migliorare la qualità della vita dei cittadini, che potranno più agevolmente spostarsi in bici o a piedi, ma anche accrescere l’offerta turistica, incentivando un turismo naturalistico e rispettoso dell’ambiente».