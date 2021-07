Grande successo tra i turisti per il digital souvenir “Una cartolina dal Cilento”

C’è grande riscontro per il digital souvenir “Una cartolina dal Cilento”. L’offerta turistica, pensata per la stagione estiva 2021 è stata molto gradita dai turisti che l’ hanno acquistata, non solo in veste di gift, ma soprattutto per il contenuto informativo che facilita la loro vacanza nel Cilento.

La cartolina, infatti, è un souvenir innovativo, in quanto presenta un codice QR code sul retro, che permette di effettuare una scansione dai personali dispositivi cellulari e far atterrare i vacanzieri su una pagina di InfoCilento.it, la quale garantisce ai visitatori un’informazione a 360° su tutti i siti di interesse turistico del territorio e sugli eventi.

Perfetta come ricordo di una vacanza o come un regalo da consegnare ai propri amici o parenti al ritorno da un meraviglioso viaggio nel Cilento, la cartolina digitale rappresenta anche un valore informativo per chi vuole conoscere più territori, dalla costa all’entroterra.

Al momento è disponibile ad Agropoli, tutti i giorni, presso l’Infopoint di Piazza della Repubblica, la mattina dalle ore 9.00 alle 14.00, il pomeriggio dalle 16.00 alle 21.00, al prezzo modico di 2€.

Per maggiori informazioni 3923546397