L’almanacco del 29 giugno 2021

E’ il 180° giorno dell’anno, 26ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 185 giorni.

Santi del giorno

Santi Pietro e Paolo (Apostoli e Martiri)

Santa Emma di Gurk (Contessa)

San Cassio di Narni (Vescovo)

San Pietro è il protettore di pescivendoli, pescatori, ciabattini, fabbricanti di chiavi, mietitori, orologiai e portieri.

San Paolo è il protettore dei teologi e della stampa cattolica.

Etimologia

Pietro, dall’antico termine aramaico “kepha”, “roccia”, il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo prediletto. In Occidente se ne è ripresa la versione greca “Pétros”, latinizzato poi in “Petrus”. Molto usato come suffisso iniziale, in diversi nomi compositi è largamente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Per San Piero, o paglia o fieno.

Aforisma del giorno

Umore instabile ed incoerenza sono le maggiori debolezze della natura umana. (Joseph Addison)

Accadde Oggi

2007 – Apple lancia sul mercato l’iPhone

2009 – Disastro ferroviario a Viareggio

Sei nato oggi?

Anche se sei dotato di notevole intelligenza e di grandi capacità non sei interessato alla carriera e al successo. La tua strada esclude la lotta feroce per primeggiare e ti porta invece verso una vita serena, fatta di poche ma solide certezze e di radicati affetti che possono darti la felicità che cerchi e che meriti.

Celebrità nate in questo giorno

1798 – Giacomo Leopardi

1929 – Oriana Fallaci

1900 – Antoine de Saint-Exupéry

1925 – Giorgio Napolitano

1915 – Mario Carotenuto

Scomparsi oggi

2003 – Katharine Hepburn

2013 – Margherita Hack

2000 – Vittorio Gassman