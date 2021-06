L’almanacco del 28 giugno 2021

E’ il 179° giorno dell’anno, 26ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 186 giorni.

Santi del giorno

Sant’Ireneo di Lione (Vescovo e Martire)

San Paolo I (Papa)

Santa Vincenza Gerosa (Vergine)

Sant’Argimiro di Cordova (Martire)

Sant’Attilio (Soldato e Martire)

Etimologia

Attilio, deriva dal nome gentilizio latino Atilius, di origine etrusca; si ipotizza un collegamento con atto e atta, termini usati nel latino popolare per chiamare i nonni o per sottolineare la malformazione dei piedi storti.

Proverbio del giorno

Gli occhi sono la finestra dell’anima.

Aforisma del giorno

Se sei o diventerai ricco col tuo lavoro, sappi che dovrai rendere conto al Signore anche del buon uso delle ricchezze; quindi sii generoso coi poveri e con le opere di bene, procurandoti seriamente di accumulare tesori non per la terra ma per il cielo. (G. Nardi)

Accadde Oggi

1846 – Invenzione del sassofono

1946 – De Nicola primo capo dello Stato italiano

2011 – Google Plus lanciato in versione test

1914 – Assassinato a Sarajevo l’arciduca d’Austria

Sei nato oggi?

Sei dotato di un grande fascino e spesso scegli di usarlo nel tuo campo di battaglia preferito: l’amore dove prediligi le situazioni difficili e conflittuali; la tua vita affettiva sarà dunque molto movmentata ma anche gratificante. Nel lavoro mantieni sempre la massima discrezione, evita le persone curiose e i pettegolezzi.

Celebrità nate in questo giorno

1867 – Luigi Pirandello

1964 – Sabrina Ferilli

1950 – Marco Columbro

1940 – Muhammad Yunus