L’almanacco del 26 giugno 2021

E’ il 176° giorno dell’anno, 25ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 189 giorni.

Santi del giorno

Santi Giovanni e Paolo (Martiri)

San Vigilio (Vescovo e Martire)

San Rodolfo (Vescovo)

Etimologia

Rodolfo, di origine germanica, significa “lupo della gloria”, in riferimento alla mitologia sacra degli antichi germanici dove il lupo era simbolo di forza. Documentato fin dal V secolo, entrò in Italia con l’invasione dei longobardi (VII sec.) nella forma latinizzata “Rodulphus”. Numerosi i sovrani che portarono tale nome, attualmente diffuso soprattutto nell’Italia centro-meridionale.

Proverbio del giorno

Giugno dona caldo e sete al contadin che miete.

Aforisma del giorno

Le pene dell’inferno furono inventate per supplire alle insufficienti attrattive che ci si offrono in Paradiso. (Napoleone Bonaparte)

Accadde Oggi

1818 – La prima antenata della bicicletta

1945 – Nasce l’ONU

1870 – Prima esecuzione de “La Valchiria” di Wagner

Sei nato oggi?

I nati il 26 giugno sono solitamente mostri di forza e affidabilità per la loro famiglia e per gli amici. Sono persone molto concrete e, per quanto estremamente sensibili, sono duri e solidi come rocce. Indipendentemente dall’occupazione che svolgono, guardano agli aspetti più sensuali della vita e in casa sono sempre impegnati in attività stabili e pratiche. I bambini allevati da queste persone hanno la fortuna di vivere in un paradiso di sicurezza, un’oasi da un mondo spesso brutto e duro, tuttavia come genitori, i nati il 26 giugno tendono ad essere iperprotettivi.

Celebrità nate in questo giorno

1933 – Claudio Abbado

1970 – Chris O’Donnell

1950 – Antonio Ricci

1950 – Umberto Smaila

1968 – Paolo Maldini

1971 – Max Biaggi