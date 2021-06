L’almanacco del 25 giugno 2021

E’ il 176° giorno dell’anno, 25ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 189 giorni.

Santi del giorno

San Prospero d’Aquitania (Monaco e Teologo)

San Guglielmo di Montevergine da Vercelli (Abate)

San Prospero di Reggio Emilia (Vescovo)

San Moloc (o Luano, Venerato in Scozia)

San Salomone (Re di Bretagna)

Sant’Adalberto di Egmond (Diacono ed Abate)

Sant’Eurosia di Jaca (Martire)

Santa Febronia (Martire in Persia)

Santa Tigre (Tecla) di Maurienne (Vergine ed Eremita)

Etimologia

Guglielmo, deriva dal nome germanico Willihelm, giunto in Italia per tradizione francone. Documentato nelle forme medioevali Guilihelmus, Guillelmus, Guilgelmus e Wilielmus e negli ipocoristici Lemnus, Memmus, Welmus e Willus. Deriva dal germanico Willhelm ed è costituito da wil, “volontà, desiderio” e da helm, “elmo, elmetto, protezione”. Il significato finale potrebbe essere “elmo della volontà” o “volontà di protezione”.

Proverbio del giorno

Tal che gli duole il capo, si medica il calcagno.

Aforisma del giorno

Tutto ciò che è in armonia con l’universo è in armonia anche con me (Marco Aurelio)

Accadde Oggi

1678 – Prima donna laureata

1857 – Baudelaire pubblica I fiori del male

1947 – Pubblicato Il diario di Anna Frank

1974 – Nasce “il Giornale” di Montanelli

Sei nato oggi?

Ottimismo e fiducia negli altri fanno di te una persona molto piacevole ma ti espongono alle insidie di chi vive ingannando il prossimo. Negli affari e nel lavoro devi imparare ad essere meno emotivo e più riflessivo. In amore incontrerai presto l’anima gemella e potrai contare su una serena vita familiare.

Celebrità nate in questo giorno

1903 – George Orwell

1943 – Roberto Vecchioni

1963 – George Michael

1852 – Antoni Gaudí

Scomparsi oggi

1997 – Jacques-Yves Cousteau

2009 – Michael Jackson