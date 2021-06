L’almanacco del 23 giugno 2021

E’ il 174° giorno dell’anno, 25ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 191 giorni.

Santi del giorno

San Lanfranco Beccari (Vescovo di Pavia)

San Giuseppe Cafasso (Sacerdote)

San Tommaso Garnet (Martire in Inghilterra)

San Bili (Bilio, Vescovo e Martire)

San Liberto di Cambrai (Vescovo)

Sant’Eteldreda di Ely (Regina di Northumbria)

Santa Agrippina (Vergine e Martire)

Etimologia

Lanfranco, dal longobardo “Lanfrank”, personale composto da “land”, “terra”, unito a “frank” appellativo del popolo franco, ovvero “uomo libero”, cela il significato di “libero nella sua terra”, o anche di “libero dalla schiavitù e dalle tasse”.

Proverbio del giorno

Quando imbrocca d’aprile, vacci col barile; quando imbrocca di maggio, vacci per assaggio; quando imbrocca di giugno, vacci col pugno.

Aforisma del giorno

Vedo di solito che gli uomini, nei fatti che loro si presentano, si dilettano volentieri a cercarne la ragione che a cercarne la verità: lasciano lì le cose, e si dilettano a trattar le cause. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi

1868 – Brevettata la prima macchina da scrivere di successo

1960 – Pillola anticoncezionale in commercio

Sei nato oggi?

La tua natura è dolce ed estremamente sensibile. Purtroppo hai scarsa fiducia in te stesso e tendi a dipendere dagli altri. Nel lavoro cerca di essere più attivo ed indipendente. In amore fai attenzione a non idealizzare troppo l’oggetto dei tuoi desideri e segui i consigli delle persone più esperte.

Celebrità nate in questo giorno

1926 – Arnaldo Pomodoro

1912 – Alan Turing

1668 – Giambattista Vico

1972 – Fabio Volo