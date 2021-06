L’almanacco del 21 giugno 2021

E’ il 172° giorno dell’anno, 25ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 193 giorni.

Santi del giorno

San Luigi Gonzaga (Religioso)

San Raimondo (Vescovo di Roda-Barbastro)

San Jose Isabel Flores Varela (Martire Messicano)

San Leufredo (Leutfrido, Abate)

San Mevenno (Abate)

Sant’Ursicino di Pavia (Vescovo)

Santa Demetria di Roma (Martire)

Santa Marzia (Martire)

San Luigi Gonzaga è il protettore di giovani, scolari, studenti.

Etimologia

Luigi, deriva dall’antico francone Hlodowig composto da hlod, “gloria, fama” e wig, “guerriero” e significa pertanto “guerriero illustre”. Fu latinizzato in Clodovicus e attraverso l’antico francese Looïs si trasformò nell’italiano Luigi. La sua popolarità si deve probabilmente ai molti sovrani francesi omonimi ed al culto dei numerosi santi Luigi presenti nel Martirologio Romano. Luigi è tra i 5 nomi più diffusi tra gli uomini adulti residenti in Italia e continua a far parte della classifica dei primi 50 nomi più usati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno

Fare di un pruno un melarancio.

Aforisma del giorno

L’amore è sollecito, sincero e devoto; lieto e sereno; forte e paziente; fedele e prudente; longanime; virile e sempre dimentico di sè: chè, se uno cerca se stesso, esce fuori dall’amore. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1948 – Nasce il 33 giri

1834 – McCormick riceve il brevetto per la mietitrice

1913 – Prima donna a paracadutarsi da un aereo

Sei nato oggi?

Emotivo, sensibile e molto disponibile verso gli altri, corri a volte il rischio di essere ingannato da chi ha meno scrupoli di te. Per evitare delusioni frena i tuoi entusiasmi e valuta con attenzione le persone che ti circondano: otterrai successo nel lavoro e serenità in amore.

Celebrità nate in questo giorno

1982 – William Windsor

1961 – Manu Chao

1905 – Jean-Paul Sartre

1957 – Nino D’Angelo