L’almanacco del 18 giugno 2021

E’ il 169° giorno dell’anno, 24ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 196 giorni.

Santi del giorno

San Gregorio Barbarigo (Vescovo)

Santa Marina (Monaca)

San Calogero (Eremita)

Etimologia

Marina, dall’aggettivo latino “marinus”, che significa “riguardante il mare, marino” deriva il personale Marina. Probabilmente il termine latino è mutuato da un vocabolo etrusco, “maru”, indicante un titolo di magistratura, “questore”. Usato come soprannome in età repubblicana, venne in seguito adottato dalle comunità cristiane anche nel genere femminile.

Proverbio del giorno

Di giugno ciliege in pugno.

Aforisma del giorno

L’esperienza è il nome che ognuno dà ai propri sbagli. (Oscar Wilde)

Accadde Oggi

1956 – Primo pianoforte elettrico trasportabile

1836 – Istituzione del Corpo dei Bersaglieri

Sei nato oggi?

I nati il 18 giugno sono persone influenti, che si muovono nell’ombra esercitando il loro potere dietro le quinte. Hanno un enorme effetto personale sugli altri, anche al di là dei limiti spazio-temporali, poiché sono capaci di trasmettere energia a distanza, attraverso il pensiero; pertanto non è affatto consigliabile averli come nemici. Tanto gli uomini quanto le donne sono di solito ottimi genitori: capiscono che i bambini hanno bisogno di gioco e insieme di disciplina, e investono nell’educare i figli tutto il tempo e l’interesse necessario a far comprendere loro che li amano davvero. I nati il 18 giugno amano di solito lo scherzo e il divertimento, sono fedeli al partner, alla famiglia e agli amici.

Celebrità nate in questo giorno

1943 – Raffaella Carrà

1942 – Paul McCartney

1952 – Isabella Rossellini

Scomparsi oggi

1964 – Giorgio Morandi

2010 – José Saramago