L’almanacco del 15 giugno 2021

E’ il 166° giorno dell’anno, 24ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 199 giorni.

Santi del giorno

San Vito (Adolescente Martire)

Santa Germana Cousin (Vergine)

Sant’Amos (Profeta)

San Bernardo di Aosta (di Mentone)

San Landelino (Abate)

San Lotario di Seez (Vescovo)

Sant’Abramo di St-Cirgue (Monaco)

Sant’Esichio di Durostoro (Martire)

Sant’Isfrido di Ratzeburg (Vescovo)

Santa Benilde di Cordova (Martire)

San Vito è il protettore di attori, ballerini, epilettici e lattonieri.

Etimologia

Vito, deriva dal latino “Vitus”, mutuato a sua volta dall’antico sassone “Wido”, personale attestato intorno al VI secolo, ed evolutosi successivamente anche in Guido.

Carattere: Ha una grande voglia di libertà e di movimento ma, per timore di perdere l’affetto dei familiari, talvolta si adatta a situazioni costrittive e socialmente poco gratificanti. Attratto dalla donna pratica, logica e sicura di sé, è un’amante dolcissimo, fantasioso, ma anche impulsivo, permaloso e, fortunatamente, autocritico. Quando fa degli errori o commette qualche ingiustizia, si pente e riconosce apertamente il torto fatto.

Proverbio del giorno

Quando piove il giorno di San Vito il prodotto dell’uva va sempre fallito.

Aforisma del giorno

Più spesso viene agitato dai venti l’eccelso pino. (Orazio)

Accadde Oggi

1864 – Fondazione della Croce Rossa Italiana

1939 – Invenzione della bomboletta spray

1977 – Primo singolo di Vasco Rossi

Sei nato oggi?

Sei molto fiero ed orgoglioso, hai una autentica passione per le questioni politiche e sociali e per difendere il tuo punto di vista o lottare contro le ingiustizie ti lanci spesso in accese battaglie. A volte, anche nella vita affettiva, sei troppo polemico e litigioso: essere meno adirato ti renderà più convincente.

Celebrità nate in questo giorno

1920 – Alberto Sordi

1963 – Helen Hunt

1843 – Edvard Grieg

1943 – Johnny Hallyday

Scomparsi oggi

1996 – Ella Fitzgerald