Doppio incidente stradale questa mattina sulla Statale 18 a Capaccio Paestum. Il primo in località Vannulo, il secondo a Ponte Barizzo.

Nel primo caso il sinistro ha interessato un furgone e una monovolume. A Ponte Barizzo a scontrarsi due utilitarie.

Per fortuna i coinvolti non hanno riportato gravi conseguenze ma notevoli sono i disagi alla circolazione con ritardi in entrambi i sensi di marcia.