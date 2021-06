Cilento, patenti false, revocati domiciliari ad uno degli indagati

CUCCARO VETERE. E’ stato scarcerato il Colonnello medico Giuseppe Bortone, arrestato nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania su un giro di patenti facili. Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati Franco Maldonato ed Agostino Bellucci.

I giudici per il noto medico dell’esercito originario di Cuccaro Vertere ha escluso la corruzione per cui ha annullato l’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Gip del Tribunale di Vallo il 7 maggio ed eseguita il 17 maggio.

Al contempo ha sostituito gli arresti domiciliari con la misura cautelare della sospensione dell’esercizio della professione medica per un anno. A suo carico resta l’accusa di falso, per i certificati prodotti ed utilizzati per il rinnovo delle patenti.