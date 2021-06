Caselle in Pittari, si punta a realizzare un centro polivalente per le famiglie

CASELLE IN PITTARI. Il comune di Caselle in Pittari punta alla realizzazione di un centro polivalente per le attività destinate alle famiglie.

L’amministrazione, guidata dal sindaco, Giampiero Nuzzo, ha redatto uno studio per riqualificare l’edificio che si trova nei pressi del campo sportivo di proprietà dell’Ente in via Tempe.

Il progetto, qualora venga finanziato dal Ministero dell’Interno vedrà una spesa di 1.235.000 euro.

Di questa somma 978.500 saranno destinati all’esecuzione materiale dei lavori, la rimanente parte sarà in capo all’amministrazione appaltante per le spese tecniche ed il pagamento dell’IVA (totale 126.459 euro).