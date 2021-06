Droga: in manette tre giovani nel Vallo di Diano

Continua l’attività dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Paolo Cristinziano, finalizzate a reprimere le attività legate allo spaccio di droga.

I militari durante la settimana appena trascorsa, hanno intensificato i controlli per il contrasto al traffico di stupefacenti, traendo in arresto, in flagranza di reato, i tre in due operazioni distinte.

Droga: due giovani in possesso di eroina

Il primo arresto è stato operato nei confronti di un giovane incensurato di 29 anni di Teggiano e della sua accompagnatrice, una 26enne di Sala Consilina.

I due, durante un controllo alla circolazione stradale, sono stati fermati e trovati in possesso di 30 grammi di eroina.

In seguito alla successiva perquisizione domiciliare, sono stati trovati ulteriori 2 grammi di marijuana, 11 piantine della stessa sostanza oltre al materiale necessario per il confeziomento dello stupefacente.

La seconda operazione dei carabinieri

Il terzo arresto per droga è stato effettuato sabato mattina al termine della perquisizione domiciliare nei confronti di un giovane di 24 anni di Atena Lucana.

L’attività ha consentito di rinvenire 30 grammi di hashish, 3 piantine di marijuana nonché materiale per il confezionamento.

Tutti gli arrestati, sono stati posti agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida.