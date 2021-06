Lavoro: opportunità a Montecorice. Si cercano vigili

MONTECORICE. E’ stato indetto un concorso dal comune di Montecorice, retto dal sindaco Pierpaolo Piccirilli, per ciò che concerne la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni di due vigili stagionali (istruttore di vigilanza categoria C, posizione economica C1) per 36 ore settimanali.

L’ obiettivo dell’amministrazione è infatti consentire un più accurato controllo del territorio, soprattutto in tema di rispetto delle norme anticovid e del distanziamento sulle spiagge, soprattutto in vista dell’afflusso di turisti durante l’imminente periodo estivo.

Per poter partecipare bisogna disporre della cittadinanza italiana o di quella dell’ Unione Europea, un’ età non inferiore a 18 anni, essere in possesso di tutti i diritti politici, non aver riportati problemi con la Pubblica Amministrazione e non aver riportato condanne penali, disporre di almeno il diploma di maturità, della patente B, e dell’idoneità psicofisica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro le 12 del 14 giugno sia tramite la posta certificata che attraverso presentazione al protocollo dell’Ente della documentazione necessaria.