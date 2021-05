Vallo della Lucania, arriva De Luca per l’apertura di emodinamica

Apre l’emodinamica al “San Luca” di Vallo della Lucania e per l’occasione sarà sul posto anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il Governatore raggiungerà il Cilento nel pomeriggio. Ad accoglierlo i vertici della struttura sanitaria e gli amministratori del comprensorio.

L’apertura del laboratorio di emodinamica a servizio dell’Utic – Cardiologia è di grande importanza per l’assistenza ai pazienti.

Arriva De Luca: la delusione di Simone Valiante

La venuta di Vincenzo De Luca a Vallo della Lucania ha provocato qualche malcontento. Simone Valiante, già deputato Pd e candidato con i Dem proprio a sostegno di De Luca alle ultime regionali, non nasconde la sua delusione per il mancato invito.

«Ho appena saputo casualmente dalle telefonate di qualche amico amministratore, che domani il presidente della Regione Campania presenzierà ad un importante cerimonia nell’ospedale di Vallo della Lucania – dice – Dispiace averlo saputo soltanto ora e per casualità. I miei impegni di lavoro non mi consentono di organizzarmi, annullando impegni già assunti. Tutti sanno che la storia della mia famiglia è profondamente legata a quell’ospedale come le 12.000 preferenze espresse sulla mia persona e sul governatore De Luca quale mese fa, sono anche in buona parte legate ad un mondo che abbiamo difeso e rappresentato da decenni e che soffre la crisi sanitaria e la precarietà delle strutture pubbliche principalmente del sud della Provincia».

«Spero che la giornata di domani possa essere oltre che celebrativa, proficua per il lavoro ed il futuro della struttura sanitaria vallese e di tutta la sanità pubblica del sud della Provincia», conclude l’ex parlamentare.