20 maggio: Legambiente compie 41 anni

E’ il 140° giorno dell’anno, 20ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 225 giorni.

Santi del giorno

San Bernardino da Siena (Sacerdote), protettore di predicatori, pubblicitari, lanaioli, tessitori, pugili.

San Baudelio di Nimes (Martire)

San Dovmont-Timoteo di Pskov (Principe)

Etimologia

Bernardino, nome franco, deriva dal germanico “berno”, “orso”, unito al vocabolo “hardhu”, “valoroso”, nel significato di “forte, valoroso, coraggioso come un orso”. La discreta diffusione del nome si deve al santo senese che ne rese celebre la forma maschile. Il femminile è comunque discretamente attestato.

Proverbio del giorno

Il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino.

Aforisma del giorno

Prendersi a carico i problemi altrui. E’ col prendersi a carico che tu mostrerai l’autenticità della tua vita e del dono di te stesso agli altri. (L. Lebret)

Accadde Oggi

1873 – Levi Strauss e Jacob Davis brevettano i blue jeans

1980 – Fondata Legambiente

Sei nato oggi?

Qualunque cosa i nati il 20 maggio amino fare, lo fanno senza misura. Non sono certo i tipi che riescono a tenersi dentro quello che provano: non possono proprio fare a meno di esternarlo, e anzi, non si accontentano di esprimersi nel vuoto, ma hanno bisogno di riversare tutta la loro energia su coloro che li circondano. E’ quasi come se i nati in questo giorno fossero alla continua ricerca di divertimento, di antidoto alla noia, e ciò può arrivare ad alterare i rapporti con gli altri, che qualche volta si sentono ridotti al ruolo di intrattenitori. Molti dei nati il 20 maggio considerano i viaggi una sorta di droga, che sia girare per il mondo o anche solo un semplice spostamento; tendono ad essere degli entusiasti ma anche ipercritici, e questa impostazione mentale si manifesta con una grande rapidità di pensiero, ma anche con infinite preoccupazioni, ed è particolarmente soggetta a paure di tutti i generi.

Celebrità nate in questo giorno

1967 – Gabriele Muccino

1944 – Joe Cocker