Caselle in Pittari: al via il servizio micro-nido

CASELLE IN PITTARI. Al via il servizio micro-nico Prima Infanzia. Si parte il prossimo 18 maggio presso la struttura della scuola dell’infanzia sita in località Patanella di Caselle in Pittari. Il servizio è dedicato ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi e sarà gestito dalla cooperativa sociale Gea.

L’attivazione del micro-nido è stata possibile grazie al finanziamento del Piano di Zona S9, con risorse a valere sul fondo del Piano Azione e Coesione – Programma Nazionale per i servizi di cura all’infanzia e agli anziani non sufficienti Pac Infanzia I° riparto.

In ragione delle norme anticovid attualmente in vigore sarà possibile accogliere otto bambini.