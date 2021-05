Oasi Alento: domenica il taglio del nastro

E’ stata fissata per il prossimo 9 giugno la riapertura dell’Oasi Alento. Lo scorso anno, a causa dell’emergenza covid, per veder riaperta l’area fu necessario attendere il 7 giugno.

L’oasi, in località Piano della Rocca, è gestita dal Consorzio di bonifica e irrigazione Velia, nel suggestivo scenario creato dall’uomo a Prignano Cilento con lo sbarramento dell’Alento per scopi irrigui.

Qui, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, è possibile vivere momenti di svago e relax a contatto con la natura.

Già nel primo giorno di apertura saranno disponibili il tour in bus elettrico, noleggiare tavoli picnic con barbecue, escursioni in canoa, noleggio di auto elettriche per visitare l’oasi; tiro con l’arco, lezioni di equitazioni, bici, escursioni lungo i sentieri, ed altre attività.

L’accesso sarà unicamente per le persone che si prenoteranno e acquisteranno il biglietto on line.

