Agropoli, per la Sp184 previsto un primo intervento tampone

AGROPOLI. Potrebbe esserci presto una svolta per la SP 184, la strada provinciale che collega Trentova con il porto. L’arteria è da anni caratterizzata da frane e smottamenti che hanno reso sconnesso asfalto e marciapiede. Ecco perché da tempo i residenti invocano interventi al fine di garantire la sicurezza stradale in zona.

C’è da sistemare sia il costone roccioso adiacente la strada, dal quale si registrano crolli di massi che hanno già imposto una parziale chiusura della carreggiata, sia il tratto viario lato mare, che pure sta franando nonostante importanti interventi eseguiti negli anni scorsi.

La pericolosità dell’arteria elevata e di recente si è registrata anche una vittima. Eppure la provincia di Salerno, competente, non ha preso i necessari provvedimenti. Ma il sindaco di Agropoli Adamo Coppola chiarisce che il Comune è sempre stato attento alla questione.

Nell’ultimo consiglio comunale, in particolare, il primo cittadino ha reso noto che “un primo intervento di temporanea messa in sicurezza sarà eseguito nelle prossime settimane”. Ma sarà soltanto un’opera tampone considerato che per sistemare definitivamente l’arteria è stata stimata una spesa di 10 milioni di euro. Soltanto 400.000 quelli a disposizione della Provincia per le prime opere che garantiranno l’istallazione di paramassi su tutta l’area che sovrasta la strada .

“Un intervento – sostiene il sindaco Coppola – di messa in sicurezza temporaneo in attesa del progetto che vedrà la risoluzione definitiva del problema”.

La SP 184 è fondamentale per Agropoli: oltre a collegare Trentova con il centro cittadino, infatti, è l’unica strada adeguata per i camion diretti al porto per il varo delle imbarcazioni.