Virtus Cilento: poker di innesti per il club del presidente Infante

La Virtus Cilento dopo il turno di riposo nelle gare infrasettimanali di mercoledi tornerà in campo in questo weekend. Alle ore 16:30 di domenica i ragazzi del tecnico Domenico Castiello saranno opposti, nel quinto turno del girone E, al Faiano fanalino di coda del raggruppamento. Allo stadio Ardisani arruolabili saranno i quattro nuovi elementi annunciati nelle ultime ore. Questi i comunicati diramati dalla squadra presieduta da Carmelo Infante, che lo scorso anno centro il salto dalla Promozione al massimo torneo dilettantistico regionale.

Virtus Cilento: annunciato l’innesto di Ian Ninkovic Quintana

La Virtus Cilento ufficializza l’arrivo di Ian Ninkovic Quintana, il serbo argentino è già disponibile per la prossima sfida.Classe 1995 vanta già una carriera importante alle sue spalle. Cresciuto in Argentina nel settore giovanile prima del Rada Tilly e poi del Lanus passa professionista e si trasferisce in Spagna dove veste la maglia del Alcobendas (III Divisione). Dopo l’esperienza iberica il ritorno in Argentina dove veste la casacca del J.J. Urquiza (Serie C). Da lì arriva il trasferimento in Italia dove si mette in mostra in Sicilia nelle fila dello Jonica. Questa stagione, invece, l’aveva iniziata nella Serie B slovena con lo Drava Ptuj prima di arrivare alla Virtus Cilento per questo entusiasmante finale di stagione.

I tre annunci under diffusi ieri dal club cilentano

Carlo Tramonto: classe 2002 cresciuto nel settore giovanile del Livorno ha collezionato presenze anche nell’Eccellenza molisana con il Guglionesi. Francesco Onesto: classe 2003 cresciuto nel settore giovanile della Cavese è stato anche nel giro della Nazionale di Lega Pro. Arriva alla Virtus Cilento dopo l’esperienza nella Primavera sempre della Cavese. Per lui già una presenza con la nostra maglia domenica scorsa ad Agropoli. Antonio Piccolo: classe 2002 altro calciatore di grande prospetto con due esperienza in Eccellenza toscana con le maglia della Laterina e del Foiano.