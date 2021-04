Sapri: taglio del nastro per il centro vaccinale

Taglio del nastro per il centro vaccinale di Sapri. Questo pomeriggio, presso l’auditorium comunale “Giuseppe Cesarino”, è iniziata la somministrazione del siero Pfizer.

Il centro è stato allestito presso la struttura di via Flavio Gioia con l’obiettivo di velocizzare la somministrazione delle dosi nella popolazione ma anche per garantire più punti per le vaccinazioni attualmente garantite solo presso l’ospedale dell’Immacolata e nel centro vaccinale di Policastro – Bussentino.

A vigilare che tutte le procedure si svolgessero correttamente i volontari della Croce Rossa Italiana, Comitato di Sapri che nei prossimi giorni saranno coadiuvati dal locale gruppo di Protezione Civile.

L’apertura del centro vaccinale è stata possibile grazie anche all’amministrazione comunale di Sapri che ha messo a disposizione la struttura polifunzionale. Responsabile del nuovo hub saprese è la dottoressa Sharon Borrelli.

“In una sede più ampia come questa – sottolinea la responsabile – puntiamo ad un aumento della popolazione che verrà a vaccinarsi, per raggiungere più velocemente l’immunità di gregge. Poi apriremo ai disabili per passare ai 60enni, 70enni ed 80enni”