Capaccio: sgomberati immobili comunali

Questa mattina, agenti della Polizia municipale di Capaccio Paestum, guidati dal maggiore Natale Carotenuto, in collaborazione con i carabinieri della Stazione di Capaccio Scalo, coordinati dal luogotenente Giuseppe D’Agostino e diretti dal capitano Fabiola Garello, comandante della compagnia dei Carabinieri di Agropoli, hanno sgomberato diversi immobili ex Ersac di proprietà del Comune di Capaccio Paestum, nel complesso della cosiddetta Bufalara in località Gromola.

Gli edifici erano occupati abusivamente da immigrati senza fissa dimora, che vi vivevano in pessime condizioni igienico-sanitarie.

«Ringrazio la Polizia municipale di Capaccio Paestum e l’Arma dei Carabinieri per la brillante operazione congiunta portata a termine nella nostra Città – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Si tratta di un’operazione di sgombero di beni del patrimonio pubblico oggetto, tra l’altro, di un importante progetto di riqualificazione e recentemente destinatari di un rilevante finanziamento della Regione Campania. Le forze dell’ordine impegnate nello sgombero hanno dimostrato che lo Stato non smette di vigilare sulla sicurezza dei cittadini anche grazie all’impulso degli enti locali e attraverso l’impegno capillare e prezioso degli agenti che lavorano ogni giorno sui territori».