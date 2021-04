Salernitana-Frosinone: decide Cicerelli, granata al terzo posto

Dopo il passo falso, ottenuto venerdi scorso, contro il Lecce tornava in campo la Salernitana opposta al Frosinone. Nel match valevole per il trentaduesimo turno di Serie B i granata di Fabrizio Castori, in zona play-off con 51 punti dopo 31 giornate, erano impegnati in casa contro i laziali. Ad aspettare i campani, nel tredicesimo turno del girone di ritorno, gli ospiti guidati in panchina dal tecnico Fabio Grosso, a centro classifica con dodici punti in meno degli avversari di giornata. Allo stadio ”Arechi”, nel match delle ore 21:00, la direzione di gara tra granata e gialloblù era affidata al sig. Giovanni Ayroldi di Molfetta. Termina 1-0 con rete decisiva giunta ad inizio del secondo tempo ad opera di Cicerelli.

Salernitana-Frosinone: il primo tempo

Partono meglio gli ospiti con gli uomini di Grosso a giocare nelle metà campo granata. Il Frosinone, scesa in campo con il 4-3-3-, prova a sorprendere ripetutamente la Salernitana, partita con il 3-5-2, sfruttando le corsie laterali. L’unica azione degna di nota però capita a Novakovich che, al 6′, non è tempestivo nella girata verso la porta di Belec venendo rimpallato nella sua battuta a rete. La manovra frusinate poi con il passare dei minuti si affievolisce e i padroni di casa, passati al 4-2-3-1, guadagnano campo. Al 26′ Tutino lavora bene un pallone in area di rigore servendo André Anderson: che di prima intenzione manda al lato di un soffio. A 8 dalla fine Bardi scivola prima di giocare un retropassaggio toccando la palla con le mani scongiurando la battuta a rete di Tutino. Ne scaturisce una punizione a due in area ma il muro ciociaro e la reattività di Bardi sventano la minaccia. Nei tre di recupero l’ultima occasione del primo tempo con Kiyine che crossa al bacio per Tutino: Bardi si chiude sulla linea sulla girata aerea della punta granata.

La ripresa

Il secondo tempo tra Salernitana e Frosinone, ripartito dallo zero a zero, vede equilibrio sostanziale in avvio. Al 7′ gli ospiti ci provano da corner ma la girata di Brighenti termina alta. I padroni di casa passano al 10′ con Cicerelli entrato ad inizio del secondo tempo. L’esterno granata, dopo aver ricevuto la sfera da Kupisz, si accentra calciando dove Bardi non può arrivare. La risposta ciociara giunge al 17′ con Iemmello che, da buona posizione, calcia di prima spedendo però alla destra di Belec. Alla mezzora si rivede Cicerelli che dal lato sinistro dell’area cerca di concludere a giro mandando la sfera di poco sopra la traversa. Nel finale la squadra di Grosso prova a rialzare il baricentro nel tentativo di pareggiare la gara ma la Salernitana tiene bene il pallino del gioco. Termina cosi 1-0 per i granata.

Salernitana-Frosinone 1-0: il tabellino

RETI: 10′ st Cicerelli (S)

SALERNITANA: Belec; Mantovani (1′ st Jaroszynski), Gyomber, Veseli; Kupisz, Coulibaly (18′ pt Capezzi), Di Tacchio, Kiyine (27′ st Djuric), Casasola; Anderson (1′ st Cicerelli), Tutino (36′ st Schiavone).

In panchina: Adamonis, Micai, Jaroszynski, Sy, Boultam, Kristoffersen, Barone, Antonucci. Allenatore: Castori

FROSINONE: Bardi; Brighenti (40′ st D’Elia), Szyminski, Capuano, Zampano; Gori (12′ st Rohden), Carraro, Kastanos; Brignola (32′ st Parzyszek), Novakovich (12′ st Iemmello), M. Vitale (1′ st Ciano).

In panchina: Iacobucci, Marcianò, Ariaudo, Salvi, Curado, Maiello, Tribuzzi. Allenatore: Grosso.

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta. (Massara – Moro)

Ammoniti: Anderson Vitale, Gori, Zampano, Di Tacchio, Jaroszynski, Brighenti. Recupero: 3′ pt, 3′ st